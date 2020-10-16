行動支付LINE Pay獲2020財訊金融獎、消費者票選之「最佳行動支付」優質獎，在競爭激烈的通用型行動支付中，LINE Pay為唯一獲獎品牌。

國人對行動支付需求日益強烈，2020財訊金融獎首度舉辦消費者心目中最佳行動支付業者調查，從用戶需求出發的LINE Pay在眾多品牌中脫穎而出。

LINE Pay自2015年服務推出以來，在台用戶數突破840萬人，持續以創新服務引領國內行動支付發展，積極為用戶拓展多元支付方式，提供包括綁定信用卡或金融卡的「第三方支付」功能、與一卡通公司合作串接銀行帳戶的「電子支付LINE Pay Money」功能，以及LINE POINTS點數折抵等，滿足用戶對行動支付的各種需求。

全台已有超過24萬商店可使用LINE Pay，涵蓋大型連鎖品牌到中小型在地店家，提供民眾從一般消費到生活繳費等都可使用LINE Pay，完整的行動支付生態圈深入用戶生活。

在商店端，LINE Pay也提供商店從導客、支付到行銷等完整支援，今年前三季LINE Pay推出超過200檔的行銷活動，同時也積極結合各產業、商圈，針對包含大台北、台中、屏東等10縣市商圈，及運動、速食、茶飲、旅遊等12項產業分別推出加碼活動；而2020年9月推出全新LINE POINTS點數抵用券，讓商店在有限的預算內也能透過LINE Pay平台對用戶發放抵用券，首波發送的3萬張LINE POINTS點數抵用券，更創下用戶在9分鐘內全數領取完畢，回饋消費者的同時也為商店業績創造成長新動能。

展望未來，LINE Pay將持續關注發展用戶關心的支付服務，為用戶提供多元且便利的行動支付，繼續引領國內行動支付市場發展。

(工商 )