歐洲股市在周五開盤時出現高漲反彈；然而對新冠疫情出現二度大封鎖的擔憂、英國脫歐協議相關不確定性、美國財政刺激的推遲，歐股周五已經注定出現周線下跌。

在周四收低在近三周低點後，周五泛歐Stoxx 600指數反彈，漲2.66點或+0.74%，為365.59點。本周飽受損失的銀行股、保險股和能源股，周五開盤表現強勁，上漲在0.3%至1.0%之間。

歐洲壟罩在疫情大流行陰影，市場恐慌於各國政府陸續推出更多的管制。歐洲最大城市倫敦和巴黎再次生活在政府強加的社交管制。

倫敦FTSE指數在早盤上漲約1.0%，但是仍走在連二周線下跌的方向。

周五的焦點放在英國脫歐協商的進度。首相強生(Johnson)預計將對歐盟要求提出回應，不是對歐盟做出讓步，就是對未來三個月混亂的脫歐做好準備。

戴姆勒和富豪汽車皆上漲約2.9%。兩家汽車集團皆報出優於預期的季度表現。

蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)大漲24.2%。報導指出，自由鋼鐵集團(Liberty Steel Group)正對該公司不良的鋼鐵部門提出報價。

LVMH集團大漲6.8%。LV(Louis Vuitton)手提包銷售上升，協助該集團第三季維持表現。

奢侈品製造商例如義大利服飾商Moncler和柏金包製造商Burberry皆上漲超過3%。

電信股和房地產股為早盤少數下跌者。

(時報資訊)