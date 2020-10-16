晶技(3042)因蘋果iPhone及三星等非蘋智慧型手機品牌廠新機陸續上市，為晶技第4季營運帶來支撐，晶技預估，第4季營運有機會維持第3季水準，由於高階石英元件持續供不應求，晶技積極擴產因應，晶技董事長林萬興表示，5G帶動高階零組件進入產業甜蜜點，明年營運會比今年好，審慎樂觀看待未來營運，今天外資及投信聯手買超晶技，晶技股價逆勢收紅。

5G時代來臨，帶動高階小型化、高頻及寬溫化石英元件供不應求，近幾年投入大量資源在5G研發及製程改善的晶技因擁有晶片設計、封裝能力，以及高精密產品量測能力，成為各項電子產品5G新應用下的受惠者，今年業績無畏新冠肺炎疫情及中美貿易戰展現強勁成長力道，在客戶訂單強勁及新產能陸續到位下，晶技9月合併營業收入達11.77億元，月增17.1%，年成長39.4%，創下單月歷史新高，公司自結9月稅前盈餘為1.83億元，月增9.4%，年成長90.2%，單月每股稅前盈餘為0.59元；累計第3季合併營收為31.39億元，季增24.42%，創下單季歷史新高，單季稅前盈餘為5.1億元，季增23.79%，累計前9月合併營收為78.14億元，年成長30.3%，稅前盈餘為11.87億元，年成長132.6%，每股稅前盈餘為3.83元。

受惠於蘋果iPhone及三星等非蘋智慧型手機品牌廠新機陸續上市，晶技預估，第4季營運有機會維持第3季水準。

看好高階石英元件前景，晶技積極擴產，今年新增的9條自動化產線(平鎮廠增加約4到5條，寧波廠增加約3條及4條)於9月全數到位，新增約20%產能，公司明年第1季將再增加4條產線，初步規劃新產線將增加在寧波廠區，以因應市場需求。

林萬興表示，5G帶動高階零組件進入產業甜蜜點，預估未來兩年可以重現2012年3G轉換4G的營運高峰榮景。

(時報資訊)