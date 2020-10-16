後疫情時代，數位創新帶動防疫升級。臺北醫學大學附設醫院積極與科技大廠合作，推出零接觸式防疫設備，並在「台灣國際醫療暨健康照護展Medical Taiwan」展出。首度亮相的零接觸智慧防疫自助機Contactless Intelligent SafePass(CIS) Kiosk整合實名制管理、AI影像辨識、雲端數據平台與感測讀取裝置設備，可放置在醫療院所及公共場域出入口，進行體溫偵測、口罩配戴檢查及旅遊史等相關查詢，提升管理效率，降低接觸感染風險。

零接觸的概念更能有效應用在防疫病房醫療照護方面。根據統計，醫護人員每一天平均進入病房接觸病人約12-15次，包括量測生理數據、給藥、填寫護理記錄等等。北醫附醫與工研院、瑞得康科技、傳世科技、台灣微軟及宏碁資訊（股）公司等產學團隊合作推出零接觸式防疫科技平台，可有效降低接觸與感染風險。

零接觸式防疫科技平台採用AI演算法，利用裝置自動量測心律、呼吸和體溫等數據，同步彙整於護理站電子白板的「病人動態儀表板」，可供醫護人員及時判讀與處置。另外，病房以遠距視訊整合緊急呼叫鈴的即時視訊系統，病人可啟動視訊與醫護人員即時溝通，如偵測出病情變化或發生緊急狀況，護理站也可遠端開啟病房影像立即予以關懷。

北醫附醫鎖定病人資訊整合服務，推出iTPASS App，整合智鏈護照（iWellChain）與轉診服務等特色，打破傳統實體健保卡及紙本申請單就醫服務模式，民眾只需下載APP，即可享有就醫提醒、看診導覽、無紙化檢驗、就醫轉診等服務；經由區塊鏈技術提供高效率與注重安全隱私的網路環境，讓個人的健康醫療數據能夠自我管理與自主授權。

未來若醫院重啟出入管制，民眾可透過iTPASS App線上預約機制，於進出醫院時，出示個人QR code，再經由零接觸智慧防疫自助機檢核生理數據後，即可取得1日快速通關證明，方便人員進出管理。

(時報資訊)