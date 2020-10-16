國民黨團召開記者會畫面(圖由國民黨團提供)

因公費流感疫苗接種情況踴躍，衛福部今天緊急宣布，自明天起50到64歲臨時被排除在公費施打流感疫苗對象之外，但國民黨立法院黨團質疑，衛福部早在8月就公告50歲以上民眾可施打公費流感疫苗，如今縱使因為量不足要排除，也應該設有緩衝期，而非宣布後隔日馬上實施。

黨團書記長林奕華表示，很多社區從17日才開始施打疫苗，以前衛福部也會分階段施打疫苗，但這次卻沒有區分對象，從10月5日開始不分階段施打，然而因為新冠肺炎，本就可預期今年會有更多人想施打多一層保護，現在改成17日起50到64歲不適用，但各地公告早已貼出50歲以上就可以施打公費流感疫苗，到時不給這些人打，將害里長在基層被責難。

國民黨立委賴士葆也痛批衛福部視原來的公告如無物，而且衛福部要暫緩無高風險慢性病之50至64歲成人流感疫苗接種作業，難道是要民眾提出證明自己有三高等風險嗎？疫苗不夠可以體諒，但不應朝令夕改馬上隔天生效，應有緩衝期。

大安區群賢里里長翁鴻源強調，政府有對人民維持誠信的責任，此事政府責無旁貸，應有緩衝期。大安區民炤里里長周暉泰也希望衛福部決策時更精確。

(中時 )