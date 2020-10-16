這起驚悚的交通意外，發生在馬來西亞，日前凌晨一名男子騎著機車，疑似因為超速撞上路邊交通工具，翻倒在路邊，由於天色昏暗，沒人發現男子出車禍躺在道路上，後面來車不斷輾過男子，導致屍體散落成屍塊，黏在柏油路上，警方只能派人沿路找回男屍體。

這名機車騎士，16日凌晨單獨騎車經過南北大道，因為天色暗加上視線不佳，男子自撞交通工具，重傷倒在路邊，無法自行求救，想不到後方來車也沒看到男子倒臥路邊，直接將他輾過，之後不斷有車子經過，重傷的男子直接被輾斃。

南北大道上布滿血跡(圖片取自東方網)

男子不斷被高速的車輛輾過、拖拉，身體逐漸散落成塊，警方抵達現場查看，發現整條南北大道幾乎都是男子血跡，必須加派多名員警沿路撿回男子屍塊，畫面令人不忍直視。

根據外媒報導，警方公布的照片中，南北大道因為殘留血跡太多，相關單位必須做特殊處理，警方表示，目前正在調查男子身分，不過遺體狀況不容易辨認，可能要透過DNA檢驗，才能進一步確認，同時調閱附近監視器，希望有助釐清案情。

(中時新聞網)