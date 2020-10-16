最近家裡的事情讓我們開銷多很多 兒子自願的幫我賣衣服 幫忙我賺錢 我很感謝他 但他愛家的舉動 卻惹來一堆酸民在網路新聞下罵不停😑 一早我忙到現在 剛才才有空問候他心裡還好嗎？ 他告訴我，他沒事。 嗯，這樣很好，謝謝酸民們，謝謝您們消除了... 由陸元琪發佈於 2020年10月15日 星期四

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2年前因腦溢血中風，目前正在台東休養復健中，然而他與前妻陸元琪所生的18歲兒子袁義，近日就因為自爆為了生計，在臉書請求大家幫忙買衣服，引發外界關心。對此，陸元琪今(16日)也在臉書親自還原事情的來龍去脈，直言很感謝兒子。

陸元琪坦言最近家裡事情讓開銷變多，貼心的袁義自願幫她賣衣服，幫忙賺錢，讓她非常感謝兒子。只是袁義貼心又愛家的舉動，卻引來不少酸民酸語，讓陸元琪忍不下去，在臉書反擊：「一早我忙到現在，剛才才有空問候他心裡還好嗎？他告訴我，他沒事。嗯，這樣很好，謝謝酸民們，謝謝您們消除了我們不少業障。」

陸元琪最後還說，他們還是會努力安分守己，笑呵呵地繼續賣好物，更自豪寫下：「我驕傲因為我的孩子們內心強大。」陸元琪正能量發文也吸引不少網友留言打氣，「覺得妳的孩子很棒，妳要引以為榮，根本不需理會那些人」、「新聞底下充斥著滿滿的酸民，留著滿滿的負能量，這種可悲之人無所不在！但兒子真的很棒懂得體諒媽媽，這是最驕傲的」。

而事件主角袁義也無懼酸民，現身在PO文下方留言，「做自己前要先買一件帽踢給自己喔。」足見其孝順與內心強大。

(中時新聞網)