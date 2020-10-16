疫情中的藝術，更有著「舛息」的作用與特色，資深策展人陳昌仁以《著眠間舛息—林海象的夢徑映像》呈現日本異色導演林海象的電影場景，也透過其作品運用道具、把戲、遊戲的趣味，希望帶來當代藝術可跨界轉變，在災疫中重新調整再出發的反思。

日本導演林海象的首部電影《睡覺為了做夢》便受到國際矚目，這部1986年完成的黑白默劇電影，卻是他單憑一腔熱情，在沒有任何電影基礎或訓練下，存了100萬日幣便拍出此片，在片中淺草街頭的紙芝居、魔術師等，滿是他對昭和時代的懷念，同時以偵探片為架構，也是熱愛偵探故事的林海象對前輩藝術家的禮敬；時隔30年的新作《BOLT》則是以311地震與福島核災為背景，與雕塑藝術家矢延憲司合作，於高松市美術館內以其廢墟作品為道具拍攝而成。

陳昌仁指出，不論是《睡覺為了做夢》或《BOLT》呈現的都是舛息與救贖，前者是希望拯救消失的過去，後者是欲拯救未來。陳昌仁並解釋，甲朋文中「舛」字指兩足相背，引申為面對變故無法前行，深呼吸後檢視環境，整頓起舞的意象。此外，林海象的作品多有著迴旋的意象，兩片中都用了陀螺為道具，陳昌仁解讀，這種迴旋而療癒的意象，在疫情後「偽出國」飛機繞台迴旋可見一斑，帶著些許「好玩就好」的愉悅，成為藝術與生活跨界融合的有趣現象。

17日起於台北當代藝術館戶外廣場貨櫃空間展出的《著眠間舛息》，打造成林海象電影中「電氣館」的場景，也展示了在艱困時期，酒吧、電影院也曾在同一場域並行而無違和，陳昌仁也藉此反思在疫情時代，人們如何思考用最少的資源，結合跨界能量的可能性。讓《BOLT》搶先日本在台世界首映的同時，也使得在美術館拍攝的電影回到美術館播放，形成一個跨界、舛息的迴旋。

(旺報 )