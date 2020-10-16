35歲女星小禎（胡盈禎）靠著「胡瓜女兒」光環境入演藝圈，承襲爸爸胡瓜的活潑大方，靠實力及努力一路從通告藝人晉升主持人，更在夯劇《犀利人妻》演出，星運一年比一年旺。近日小禎開新節目《姊妹讚出來》，並火熱宣布將出賽戶外挑戰活動「1919救助挑戰營」，不過她今日卻在IG曬出裸背辣照，驚曝「必須退賽」，令粉絲們聽了都相當心疼。

小禎先前曾表示自己沒參加過鐵人三項競賽，就連胡瓜都時不時叮嚀女兒要先做檢查，因此在賽前，她花了許多時間進健身房鍛鍊體能，不料今日，她發出一張光滑美背照，皮膚上卻貼著長長的貼布，更發文表示自己挨了一針，「打在了胸部後方的脊椎上（就是扣內衣的地方）合併著新傷舊傷一起處理了⋯但慘的是，我無法參與1919的比賽了！」

在 Instagram 查看這則貼文 胡小禎（@karenhu1984）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 16 日 上午 12:35 張貼

提到大動作在脊椎打針，小禎更表示上次的經驗竟是13年前生小孩的時候，「打了一針無痛分娩後⋯脊椎再也沒打過針了⋯⋯那天在診間打針的時候，真的是嚇的哭出來！」她也不忘讚揚女性生產的偉大，搞笑表示「當年為了生小孩根本沒在怕！」

在 Instagram 查看這則貼文 胡小禎（@karenhu1984）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 13 日 下午 7:35 張貼

小禎指出，病因是「胸椎脊上韌帶扭挫傷併骨裂」，必須進行為期一個月的休養跟調養，她退賽消息一曝光就引發討論，粉絲們紛紛暖心地回應：「膠原蛋白、膠質多攝取」、「Omg看起來好痛」、「好好休息才是最快的辦法」、「骨頭的傷只能休息+熱敷，沒別的方法」等。

(中時新聞網)