隨著時代的進步與男女平等觀念普及，現代女性經濟獨立自主性越來越高，在職場的表現與男性相比絲毫不遜色。近年企業加薪幅度不若以往，加上實際薪資倒退的雙重推力，許多具企圖心的女性選擇自行創業，勞動部「微型創業鳳凰貸款」貸款前2年免負擔利息，是許多女性籌措資金的首選，華南銀行「微型創業鳳凰貸款」的女性創業者比重更占七成之多。

自立門戶當頭家不容易，女性創業者還有不同的選擇。配合經濟部中小企業處2020年8月上路的600億青創貸款專案，華南銀行「青年創業及啟動金貸款」提供創業青年順利取得創業經營所需資金，貸款對象為依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿5年之事業，只要負責人年滿20至45歲，且於3年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少20小時或取得2學分證明，皆可申請。

「青年創業及啟動金貸款」貸款金額新臺幣100萬元以下由政府提供全額利息補貼，補貼期限最長5年，還有財團法人中小企業信用保證基金提供保證，貸款金額若超過100萬元，貸款利率以中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加0.575％（目前為1.42％），利率非常優惠。而且華南銀行不收取貸款手續費，申請人僅需負擔聯徵查詢費300元及信保基金之保證手續費（0.375％）。

現代女性教育程度及就業意願提高，取得以往女性未擁有的經濟獨立性，這股女力經濟的消費力已成為帶動市場潮流的新主力，華南銀行配合政府政策除協助女性創業圓夢，亦重視性別平等，建構友善金融環境，持續提供女性優質融資服務，提升女性獲貸比率。

(工商 )