本土速食業始祖頂呱呱可以用悠遊付了。歡慶首家可使用悠遊付的速食連鎖店上架，悠遊付祭出超級優惠，不但有最高20％的儲值金回饋，還能享有專屬優惠套餐及加價購。

頂呱呱自1974年在台北市西門町設立第一家速食餐廳，是台灣第一家本土炸雞連鎖店，至今已走過46個年頭，在台灣已有超過60家分店。

歡慶頂呱呱與悠遊付合作上線，悠遊付準備了澎派的優惠，自10月1日至12月31日，於活動期間內在頂呱呱消費滿新台幣200元，並以悠遊付支付，即享20元悠遊付儲值金回饋（限量1.5萬名，每帳戶最高回饋5次），悠遊付綁定信用卡，再加碼回饋20元（限量10萬名，每帳戶最高回饋5次），雙重回饋達40元，最高回饋率20％。

除了回饋金外，消費者也享有悠遊卡專屬優惠套餐，自10月1日至10月31日活動期間，使用悠遊付／悠遊卡／悠遊聯名卡購買卡滋卡滋雞塊餐（內含辣味雞塊1塊、阿勇雞塊5塊、地瓜薯條100克、35元飲品1杯）只要155元（原價185元）；購買任一套餐，出示悠遊卡LINE官方帳號專屬優惠券頁面，還可享59元加購紅茶雪泥捏捏冰2包。

怎麼買最超值最優惠，悠遊付綁定信用卡，購買卡滋卡滋雞塊餐，再加價購紅茶雪泥捏捏冰，消費總計214元即能一次拿到40元回饋金，不但有吃、有喝、還有飯後甜點，CP值超高。

(工商 )