近日因東北季風影響，為宜蘭及雙溪、貢寮等地區帶來降雨，翡翠水庫集水區也有受益，根據水利署統計，從10月1日到16日之間，翡翠水庫集水區降雨量累計達167公釐，單日最大入流水量約達900萬噸，合計入庫水量達4,000萬噸，水庫蓄水率也由49％提升到58％。

水利署表示，東北季風盛行季節，主要降雨較集中在臺灣東北區域。水利署將持續日日監看水情，並請臺北自來水事業處優先運用南勢溪川流水量，以加強蓄存北勢溪水量於翡翠水庫，穩定大臺北地區用水，請民眾放心。

(工商 )