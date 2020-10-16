東北季風來解旱 翡翠水庫蓄水頗有進帳 17:322020/10/16 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日因東北季風影響，為宜蘭及雙溪、貢寮等地區帶來降雨，翡翠水庫集水區也有受益，根據水利署統計，從10月1日到16日之間，翡翠水庫集水區降雨量累計達167公釐，單日最大入流水量約達900萬噸，合計入庫水量達4,000萬噸，水庫蓄水率也由49％提升到58％。 水利署表示，東北季風盛行季節，主要降雨較集中在臺灣東北區域。水利署將持續日日監看水情，並請臺北自來水事業處優先運用南勢溪川流水量，以加強蓄存北勢溪水量於翡翠水庫，穩定大臺北地區用水，請民眾放心。 (工商 ) #東北季風 #水利署 #翡翠水庫 #地區 #翡翠水庫集水區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水情吃緊… 三大科學園區 節水應戰 04:092020/10/15 財經要聞 專家傳真－務實看待氣候變遷 對金融業的影響 04:092020/10/16 專題周報 東北季風報到 布袋澎湖線停航 04:092020/10/15 地方新聞 國際農村婦女日 坪林女新農李璧筠百年茶莊創新生 18:212020/10/15 生活 結穗關鍵時刻斷水 農民罵翻天 04:092020/10/15 生活新聞 獨》桃竹苗中夜間減壓供水 World Gym25據點關閉泳池三溫暖 17:382020/10/15 生活 桃竹苗二期停灌 鄭文燦強調：從優補償 13:582020/10/15 政治 台中水情轉黃燈 工業區供再生水 04:092020/10/15 生活新聞 苗縣青農租地種稻遇停灌 嘆：拿不出證明 補償金一毛也領不到 18:142020/10/15 生活 15億整治陳年淹水 花壇排水上游改道動土 13:152020/10/16 寶島 生活熱門新聞 隔夜菜暗藏致癌危機 譚敦慈：2種菜千萬別打包 - 生活 江蘇台商新冠採檢陰性「很不幸」？ 莊人祥澄清：我是自嘲 - 生活 公費流感疫苗不夠 陳時中宣布50-64歲施打暫緩 - 生活 周末變天降溫5度 連雨6天！彭啟明揭未來颱風發展 - 生活 周潤發昔來台包場 「海真私房菜」復北店12／31收攤 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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