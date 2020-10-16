康友-KY違反資訊申報規定 處3萬元違約金 17:322020/10/16 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，康友-KY（6452）未依規定時限申報9月營業額、資金貸與及背書保證明細表及衍生性商品交易等資訊，核已違反臺灣證券交易所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」，爰依同辦法第6條第1項規定處以3萬元之違約金。 (工商 ) #康友-KY #資訊申報 #違約金 #辦法 #證交所指出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大立公司未依規發布重訊 遭處違約金3萬元 18:592020/10/16 財經 佳世達推動5G應用實證 帶動基隆在地店家創新 17:412020/10/16 財經 台灣工黨遭疑收政治獻金 創黨主席謝正一3萬元交保 09:352020/10/16 社會 鐵砧山爆紅假日遊客激增 市議員會勘解決交通問題 15:072020/10/16 寶島 旅客逃票連年倍增 北捷將嚴格打擊 最高懲罰50倍 18:562020/10/16 生活 木柵等3處社宅聯合招租，10／16-18開放參觀 16:332020/10/16 區域情報-台北 專家傳真－體檢台灣跨境電商生態 04:092020/10/16 專題周報 權證星光大道－元大證券 亞德客 Q4淡季不淡 04:092020/10/16 證券．權證 公所小編半夜發文差點累死 中市議員：須檢討各局社群經營狀況 17:042020/10/16 生活 軍包機被返航 陳其邁要港方說明清楚 18:152020/10/16 政治 財經熱門新聞 為華為復仇？ 大陸美元債承銷 香港獅王首次被踢出 - 要聞 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 狂言打造製造業超級強權 川普：他輸了 大陸將擁有美國 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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