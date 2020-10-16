東貝退票再現 累計82張、9.2億元 17:322020/10/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，東貝（2499）股票已經停止在證券集中交易市場買賣，併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，之前也經證交所於9月30日公告，將於11月10日終止上市在案。但東貝公司於9月30日起，再次陸續發生存款不足金融機構退票之情事，截至10月15日止，該公司未辦理清償註記之退票達82張，金額合計9.2億元。 (工商 ) #東貝 #退票 #證交所 #再現 #證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海鮮外交 採購友邦海鮮成長2成 14:122020/10/16 財經 台中舊城區熱潮再現 鈴蘭通散步納涼會24日登場 15:412020/10/16 寶島 《光電股》國泰證主辦 安集可轉債底價100元競拍 08:342020/10/16 財經 熱門股－東台 帶量上攻挑戰前高 04:092020/10/16 證券．權證 熱門股－網家 利多加持股價飆漲 04:092020/10/16 證券．權證 機捷A10重劃區 首波推案啟動 04:092020/10/16 產業．科技 JAMEI CHEN將巴黎頂級時尚凡登廣場 再現台北大安路 15:132020/10/16 生活 寶輝Village中台灣首座國際城區 04:092020/10/16 產業．科技 瓏山林飯店住宿餐券 旅展優惠開賣 04:092020/10/16 證券．權證 疫情無阻 中美洲友邦海鮮進口額 前三季逆勢增長二成 17:162020/10/16 財經 財經熱門新聞 中美貿易戰夾縫中生存之道？日表明不封殺華為外陸企 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 美股被炒成噩夢！ 專家：都是這群投資人的錯 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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