證交所表示，東貝（2499）股票已經停止在證券集中交易市場買賣，併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，之前也經證交所於9月30日公告，將於11月10日終止上市在案。但東貝公司於9月30日起，再次陸續發生存款不足金融機構退票之情事，截至10月15日止，該公司未辦理清償註記之退票達82張，金額合計9.2億元。

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