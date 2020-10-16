港女命案犯嫌陳同佳擬本月來台自首，但台港政府迄今仍無共識。香港保安局長李家超今下午見記者時表示，陳同佳已恢復自由身，港府無法律或權力逼他自首，而陳同佳是香港永久居民，亦不可能遞解他出境，反而陳同佳是台灣的通緝犯，批評台方因政治原因不肯接收，設下重重障礙，由一開始說是「被自首」，之後又拒絕其簽證申請，突顯台方的政治籌謀。

李家超指出，案件發生在台灣，證人、證據亦在台灣，批評台灣不斷要求司法互助，「即是要特區政府違法」。他認為，台灣當局不論天涯海角，應把疑犯緝拿歸案，「（陳同佳）自己送上門，台灣卻關上大門」，做法難以置信，批評台方無誠意解決事件。

對於是否與台方商討，李家超說，港府樂意按兩地警務互助機制處理，他留意到台灣曾要求港府續羈押陳同佳，但陳同佳已是「自由人」，已完成洗黑錢案的判刑，港府不可能「一罪兩審」，而陳同佳選擇如何做，是其個人決定。

李家超強調，目前關鍵是台方、障礙是台方，呼籲台灣勿再作政治考量，務實處理事件。

(中時 )