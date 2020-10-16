為表彰企業經理人對國家社會的貢獻，並可做為業界依循學習的典範，台南市企業經理協會所舉辦的第二十二屆「台南地區傑出經理人」選拔，日前公佈得獎名單，其中之「企業傑出總經理獎」類別，由香格里拉台南遠東國際大飯店總經理周麗華獨得。

香格里拉台南遠東國際大飯店值此非常時期，暑期住房將近85%，甚至超越去年同期，餐飲亦迭有新作，屢獲國內外大獎，領先同業，足見周麗華總經理帶領團隊，以創意思維開發創新產品，突破困境，不但成為業界表率，同時也善盡企業社會責任，保障員工安心就業，共同為飯店的永續經營努力不懈。

香格里拉酒店集團於2019年8月，任命周麗華擔任香格里拉台南遠東飯店總經理一職，上任以來，周總全力推動「食當季吃在地」和「專業人才培育」計畫，率領團隊廣納台南豐饒的物產資源，透過採購在地食材原料，為節能減碳和回饋地方，貢獻心力；她且以多年遊歷海外的求學和工作經驗，以身作則，鼓勵同仁創新求變，在專業領域發光發熱，凝聚向心力和團隊精神，旗下員工士氣如虹，分別在2019年底的世界巧克力決賽與全球菁英競技，勇奪銀牌，也獲得臺南市長頒發「臺南之光」的肯定，2020年更在不同主題之全國糕點評比中，多次奪冠。

疫情重創全球經濟，國內餐旅業備受衝擊，面對嚴峻的挑戰，周麗華感謝同仁打造安全無虞的營運空間，提供來客一貫的頂級服務，同時她也和團隊快速因應變局，以有別傳統的行銷策略有效帶動營收表現，像是先前開發外賣商品、線上好物，成功開闢新藍海，近期則以雙城策略、聯手台北姊妹飯店拓展客源，並積極開發明星產品拉長銷售戰線，創造話題，也提升企業形象。

(工商 )