2020台北國際旅展（ITF）將於10月30日至11月2日在台北南港展覽館一樓盛大登場，台北士林萬麗酒店今年集中火力，推出一款住宿券及七款餐券商品。為嘉惠其他地區民眾，台北士林萬麗酒店將提前自10/19(一)中午12:00起至11/6(五) 下午18:00止開放透過酒店電話、傳刷或是Facebook私訊預購。

台北士林萬麗酒店ITF旅展推出的「尊貴山景客房平日雙人住宿券」，每張只要3,999元、下殺1.9折，半自助餐(Semi-buffet）餐廳「士林廚房」將持續推出「平假日餐券」，每張1,099元，套組買十張送一張，下殺6.6折起。「萬麗軒」中餐廳推出「萬麗軒中餐廳通用券」，持券可享「港式片鴨四人分享餐」或「經典雙人套餐」乙套，每張3,399元、約6.2折；「港式片鴨二食券」，適合5人享用，每張1,899元、約7.8折。

除此，士林萬麗酒店今年亦推出下午茶組合，「精選雙人午茶套餐券」，每張1,099元、相當於原價6.3折。同時，更推出館內隱藏版熱門產品「經典6吋手工蛋糕提貨券」，持券可任選由西點主廚純手工訂製款的「巴斯克起司蛋糕」或「季節水果蛋糕」一顆，每張680元。

士林廚房除了推出餐券及套組商品之外，將於旅展現場首度推出全新商品「豪華海陸套餐券」，可享美國頂級牛肋眼與緬因活龍蝦半隻，每張1,399元、相當原價5.6折；僅限旅展現場銷售。士林萬麗酒店此次旅展現場中，將持續推出「限量快閃優惠券」活動，最低下殺6.6折起，於每日推出「士林廚房快閃優惠餐券」以及「萬麗軒港式片鴨二食快閃優惠券」，準時於早上11:00及下午15:00兩個時段開放搶購。每位限購五張。

士林萬麗酒店旅展展期間每日下午14:30更準時派送精美午茶小點供民眾品嘗！凡至台北士林萬麗酒店攤位中消費即可獲得「士林萬麗環保不織布提袋」乙個，另致贈萬麗品牌酒店限定Tokyo Milk備品組予來到旅展現場消費的賓客。今年旅展現場更加碼推出「幸運轉盤」抽獎活動，現買、現轉、現中獎！凡於旅展現場單筆消費滿額10,000元(含)以上，即可參加「幸運轉盤」抽獎一次，每張發票至多可獲得三次轉盤機會，即有機會獲得「餐飲抵用券500元」、「士林廚房／萬麗軒平日5折優待券」、「R bar逸庭輕食小點／飲品優待券」或是「士林萬麗平日早餐乙客」。

(工商 )