5G元年正式啟動，經濟部中小企業處為加速推動5G智慧應用落地發展，16日與基隆市市長林右昌、基隆在地112店家，正式宣布「5G fun基隆 饗食零距離」活動開跑。偕同佳世達科技、脈動心聯、中華電信、十三行等業者，透過現場的5G移動車、線上互動遊戲和社群網紅等，以有趣的高畫質內容引導不同用戶參與服務體驗，進而帶動基隆在地商業店家服務創新、消費成長。

佳世達集團針對客戶需求，可提供高度軟硬整合的服務，結合資訊技術（IT）、通訊技術（CT）、營運技術（OT）能力，協助客戶從數位化、自動化到智慧化，實踐數位轉型、提升效率、營運成長。目前集團在台灣服務超過3萬家零售餐飲業者，在智慧零售市占率超過3成。

經濟部中小企業處處長何晉滄表示，中小企業處一直致力與各縣市共同發展地方產業經濟，隨著5G時代的來臨，中小企業需跟上腳步，這次以基隆在地中小店家為主要合作對象，包含特色小吃、傳統美食、日式料理、早午餐、糕餅舖、咖啡廳等，希望從餐飲這項剛性需求出發，推動以互動內容及遊戲為基礎的體驗式導購服務。

5G最大的特色即為大頻寬、廣連結、低延遲，使得線上、線下的互動可更加活潑有趣，吸引民眾參與。 佳世達此次5G智慧服務計畫在經濟部中小企業處的支持下，與資策會數位所、中華民國資訊軟體協會、及其他策略夥伴攜手合作，邀集在地店家登錄雲端管理平台，輔導數位化及增加線上接單機會，同時設計互動內容和遊戲，舉行共同行銷活動拉攏人氣。

佳世達透過服務鏈完善店家和民眾的5G互動體驗，期望將體驗人流有效轉換為消費金流，以5G傳輸提升智慧零售服務及行銷能力，助力推動在地店家的服務創新。

「5G fun基隆 饗食零距離」活動16日起連續三天，在基隆文化廣場熱鬧開跑，活動展示大型LED 5G行動車，民眾可以到現場透過5G手機體驗「5G大富翁遊戲」，或是上粉絲團應援「5G直播基隆美食東西軍PK賽」，就能取得在地店家的優惠券，以5G新科技享受後疫情時期的創新體驗。

(工商 )