進入傳統施工旺季，營造族群下半年營運漸入佳境，新亞建(2516)、達欣工(2535)、皇昌(2543)、建國工程(5515)等營造廠，在公共工程、廠辦建案趕工、入帳下，第四季營運可望衝今年高峰。

接近年底，營造廠的入帳增加，新亞建第三季單季的營運已恢復正年成長、皇昌今年以來的營運，已連續8個月營收是正年成長。

在工程入帳進入高峰下，新亞建今年營運從7月開始轉好，在手待建工程完工進度加快，預期，第四季的營運仍可維持正年成長。

主要以承攬公共工程為主的皇昌，在前瞻計畫軌道工程案量增加，以及社會住宅、國道工程標案的貢獻下，今年手中在建工程金額，是近五年來的高點。

達欣工程今年初拿下半導體大廠廠房工程訂單，以及水湳會展中心、南港機廠公共住宅統包、台中商銀辦公及旅館等較大型工程，目前握有超過350億元在建未入帳的工程案量，是近幾年的高點，在這些工程年底逐漸進入完工加持下，法人估，達欣工今年的營收年成長率可超過35%以上。

由於第四季是公共工程傳統預算趕工的旺季，市場預期，皇昌今年第四季營運可衝今年單季高峰，全年更可望是近幾年以來營運最好的一年。

台商回流科技廠辦建案增加，前瞻計畫公共工程預 算成長，以及近年商辦等房地產市場加溫下，建國近三年來，每年在 建工程都保持在200億元以上，毛利率也都維持在8％以上。

(工商 )