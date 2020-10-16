富邦媒（8454）旗下通路momo購物網全力搶攻「蘋果商機」，將於16日晚上8點同步官方開放預購iPhone 12、iPhone 12 Pro。

迎接此波換機潮，momo提供信用卡最高回饋3,000元、舊機回收最高換26,600紅利金、購機抽16萬黃金、新會員首購抽掃地機器人。

另外，momo同時善用豐厚的集團資源，祭出刷富邦momo聯名信用卡享「免登記5％momo幣回饋無上限」、購機加辦台灣大門號「最高送21,500momo幣」。

富邦媒表示，2019年iPhone 11開賣首日，短短1小時momo即湧進較平日5倍人流，而此次iPhone 12系列新機上市前更早已成為熱議話題，其功能上大有看頭，為蘋果首款5G智慧型手機，且搭載迄今智慧型手機中最快速的A14仿生晶片、支援錄製杜比視界4K HDR影片的相機，加上外觀「回歸直角邊框」設計，讓忠實果粉想換機的心蠢蠢欲動。另外，可選擇的顏色亦豐富多元，iPhone 12共推出白、黑、藍、綠、紅五色，依容量規格定價26,900元起；iPhone 12 Pro則有石墨色、太平洋藍色、銀色、金色四色，定價33,900元起。

momo也號召銀行夥伴大力支援，刷富邦momo聯名信用卡免登記享5％momo幣回饋無上限，指定刷星展銀行信用卡，單筆分期滿38,000（含）元以上登記送3,000元刷卡金，指定刷台新銀行信用卡，單筆分期滿30,000（含）元以上登記享2,200元刷卡金，指定刷花旗銀行信用卡，單筆分期滿25,000（含）元以上登記贈1,600紅利金。另外還有永豐、玉山、國泰等銀行刷卡活動。

momo預估受惠此波換機潮，將帶動周邊商品銷售成長4成，特別精選犀牛盾、Miuzic、UAG、YOMIX及SwitchEasy等品牌iPhone新機配件搶先開賣7折起，包含犀牛盾邊框背蓋兩用保護殼、YOMIX滿版鋼化保護貼、Miuzic低音環繞真無線藍牙耳機等都能一站購得。

(工商 )