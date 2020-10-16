新台幣升值對壽險真的造成極大壓力。三商美邦人壽16日公告前三季自結獲利，累計前9月稅後獲利3.6億元，較去年同期衰退達89.7％，上半年稅後賺14.48億元的三商壽，第三季是虧損，且若沒有收回10億元外匯準備金沖抵匯損，前9月稅後將出現虧損。

由於淨值比在3％到4％之間，資本市場又相對較波動，三商美邦人壽採取較保守的投資策略，即股票配置可能比之前減少，造成第三季現金股利較去年同期減少，再加上股票等投資績效不如預期，影響今年獲利，同時三商壽淨值比亦從6月底的3.44％，9月底降到3.16％。

2019年前三季稅後賺35億元的三商壽，在去年9月底每股稅後盈餘（EPS）已有1.47元，今年前9月因獲利衰退，EPS亦只只有0.15元，且外匯準備金餘額在收回10億元後，也只剩下約2億多元，能再動用的金額恐怕不多，恐必須採較保守的避險策略，否則若新台幣強勢到年底，則三商壽第四季獲利亦會受到影響。

三商壽表示，9月底其攤銷後成本（AC）項下的債券還有未實現獲利逾676億元，比去年底增加308億元，即還是有一定的獲利本錢，在必要時可以實現資本利得。

三商壽今年除了投資策略較保守外，在商品策略上也將重心轉往投資型保單，前9月新契約保費近216億元，其中有近66％是投資型保單，即可降低三商壽要承擔的保證利率投資風險、匯兌風險等，在有業績之餘，對淨值、資本影響也不大。

(工商 )