ADAS(車載輔助系統)逐漸成為汽車標配，帶動車載鏡頭需求大增，基於鏡頭駕駛人監測技術將迎接爆發期，TrendForce預估，2020年起5年內年搭載量年複合成長率高達92%，深耕車載鏡頭多年的佳凌(4976)亦開始進入收割期，營運自今年第3季翻揚，在客戶訂單強勁下，佳凌預估，第4季有機會比第3季好，下半年營收將較上半年成長40%以上，未來兩年車載鏡頭年成長幅度都有30%。

汽車各項ADAS系統搭載率快速攀升，導致不斷發生駕駛人依賴系統而忽視前方路況的事故，對駕駛人進行監測的功能再次受到重視，進而讓車廠往更加主動、可靠和精準的攝影機方案發展，透過瞳孔追蹤及特徵萃取來監測駕駛人疲勞、分心和不當駕駛行為，而駕駛人監測系統(Driver Monitoring Systems;DMS)在自動駕駛的發展過程中更是不可缺少的必要條件，系統不但要能夠進行偵測與提醒，更要能判斷駕駛人的接管能力並適時與適度的介入車輛控制，預期該技術與功能將快速出現於量產車上，在法規和需求的推升下，TrendForce預估，2020年到2025年搭載量的年均複合成長率(CAGR)為92%。

今年上半年受到全球新冠肺炎疫情重創的車市在下半年開始回穩，全球各大車廠加速復工重啟拉貨，且公司深耕車載鏡頭多年，在客戶訂單湧入下，業績自第2季谷底翻揚，下半年業績展現強勁成長力道。

佳凌董事長劉嘉彬表示，佳凌是國內很紮實在深耕車載鏡頭技術的光學鏡頭廠，目前全球汽車搭載車用鏡頭的比重不到30%，隨著倒車影像、環車影像及ADAS等車載鏡頭逐漸成為車廠標配，以及自動駕駛及光達鏡頭技術逐漸成熟，預估2020年到2025年車載鏡頭是各類光學鏡頭中成長最快的，佳凌主攻汽車原廠，可望受惠車載鏡頭成長趨勢。

很多車廠將明年生產機種拉到年底生產，把大陸生產的產品拉到佳凌生產，讓公司訂單已滿載到10月，部分產品訂單能見度甚至到12月，佳凌9月以後車載鏡頭單月可生產8萬顆到10萬顆，明年及後年車載鏡頭年成長幅度均可達30%，明年車載鏡頭佔公司營收比重可望突破40%，樂觀看待明年及後年業績。

為提升自動化生產能力，佳凌也擴大資本支出，預估明年資本支出5億元到6億元，包括：自動化設備投資，以迎接2022年後大爆發的車載鏡頭商機。

(時報資訊)