歡慶創校30週年，義守大學16日舉辦慶祝典禮，邀請歷屆校長與校友共襄盛舉，共有外交部南部辦公室處長莊恆盛、多國使節、高雄市政府教育局局長謝文斌等貴賓與師生近千人出席，熱鬧喜氣，展現義大活潑朝氣校風。

校慶活動還包括創客園區開幕揭牌儀式、國際移動力名人講座、「2020文化義術節」國際文化市集及義守達人秀決賽等節目，校園內可見各國學生歡欣同樂，展演精彩獨特，攜手迎接下一個義守30年。

義大校長陳振遠表示，十分感佩創辦人林義守成就這所學校，30年淬鍊義大成長茁壯，不僅走出台灣，更迎來全球40多國學生，成就現在多元樣貌，未來也將以「AI＋智慧醫學」為發展主軸，深化義大成為最具國際競爭力的綜合大學。

義大30週年校慶系列活動從10月初啟動，升格舉辦的「義大姥姥盃」為期8天吸引超過16萬直播瀏覽人次；14日舉辦的「義漆來搗彈」漆彈對抗賽，由校長鳴槍開砲，只見各個師生們全副武裝，投入激烈對抗，全場High翻。

受到矚目的「義守國際先生小姐選拔」也於15日晚間登場，共有來自10國共13位代表競逐，他們經由機智問答中展現反應力，並透過社群媒體創造超人氣，加上場外玲瑯滿目的各國美食市集火熱分享，興奮氣氛讓校園宛如不夜城。

(中時 )