近年來有不少大陸女星結婚嫁人當媽，如趙麗穎、唐嫣、高圓圓等，女星產後的恢復情況因此容易被放大檢視，像是趙麗穎一度被說發福，後來又鏟肉成功，最近還上了《中餐廳》第4季。而台灣媳婦劉詩詩近日接受專訪，坦言自己暫時不想上綜藝節目，但她的原因和身材無關，只因不喜歡做反應，性格不適合綜藝。

劉詩詩先前因《步步驚心》和吳奇隆結緣相戀，兩人去年迎來第一個愛的結晶兒子「步步」，兩人當了爸媽後熱戀度不減，吳奇隆先前上節目說，和老婆已經培養出一定的默契，「不需要刻意去說，一個眼神就可以知道」，兩人相處的風格簡單甜蜜。

劉詩詩去年產後6個月就復出拍新戲《親愛的自己》，最近該劇上映，有毒舌網友批評她演技尷尬，甚至指她當媽媽後變得老態，劉詩詩大方表示：「身體的激素水平（水準）還沒有完全下來（恢復），所以浮腫自己是能看到的」，連髮型也沒有調整得很精緻。

最近劉詩詩接受《嘉人》專訪，被問之後是否打算上綜藝節目？她坦言性格不適合，也不太會表達、製造氣氛，拍戲時面對鏡頭她很自在，但上綜藝節目可能就會一臉尷尬，笑說可能會讓觀眾看完也心情不好，一臉尷尬，「何必呢？」

(中時新聞網)