現代人講究養生，營養專家建議多吃白肉、少吃紅肉，但紅肉真的比較不健康嗎？民眾如何區分白肉、紅肉？煮火鍋時，不管是什麼肉片，丟進滾湯中，看起來顏色不是都差不多嗎？

該如何區分紅肉、白肉？台安醫院資深營養師劉怡里表示，最簡單方式是以幾隻腳來判別，例如，4隻腳的牛、豬、羊，就屬於紅肉，至於2隻腳的雞、鴨，以及沒有腳的魚，就屬於白肉。如果從營養學來區分，則是以肉類中含有的肌紅蛋白含量來區分，牛、豬、羊等肉類的肌紅蛋白較高，所以稱為紅肉。

劉怡里說，紅肉的飽和脂肪酸較高，含鐵量也較高，適合缺鐵的民眾食用，例如，經血過多的女性。但由於紅肉的油脂含量較高，如果吃多了，較容易囤積膽固醇、脂肪、熱量。至於白肉則是不飽和脂肪酸較高，鐵質相對較少，相較於白肉，吃了同樣份量，所攝取的膽固醇、脂肪確實較少，因此，一般吃火鍋時，建議以白肉為主。

除了脂肪含量不多，劉怡里表示，2者在蛋白質含量上差不多，在攝取蛋白質來源上，目前建議順序為豆、魚、奶、肉，首選為豆漿、豆腐等大豆製品，肉類則是排在最後。

劉怡里提醒，不管是白肉、紅肉，都含有動物性脂肪，不建議過量食用，才能降低膽固醇，避免心血管疾病。成年人1天約5份蛋白質，每份約1個拳頭大，建議依照比率調配，不要只吃肉類。

(中時新聞網)