台北論壇今明兩天在台中舉辦「COVID-19衝擊下台灣產經的關鍵分析」研討會，中信金控首席經濟學家林建甫表示，因應疫情，美國推出的貨幣與財政政策，美國國債可能再2年內增加至30兆，這是前摩根士丹利（Morgan Stanley）預測要到2025年才達得到的水平，後代子孫將承受更大的債務，埋下「貧富不均」問題。

中信金控首席經濟學家、台大經濟系名譽教授林建甫說，新冠肺炎疫情肆虐，各國政府為了救社會、救經濟，紛紛推出「倚天劍」貨幣政策與「屠龍刀」財政政策，先揮出倚天劍緊急救「市」，再耍屠龍刀救「世」，日後產業因應消費型態改變，進行「乾坤大挪移」轉型。

林建甫以美國為例說明，美國不斷降息，甚至降到零利率，後續又推出低利貸款、現金補貼、租稅優惠等紓困方案，把倚天劍與屠龍刀發揮地淋漓盡致，恐造成通貨膨脹的副作用。

林建甫指出，截至9月初，美國整體國債已突破26.6兆大關，估計2年內再增加3兆多，達到30兆，這是前摩根士丹利（Morgan Stanley）預測美國要等到2025年才達得到的水平。

「天下沒有白吃的午餐」，林建甫說，貨幣政策短期有效，長期造成金融資產膨脹，加深貧富不均；財政政策的大量舉債，後代子孫將承受更大的債務負擔，後續解決方法都要未雨綢繆。

社會企業公約基金會創辦人馬凱表示，新冠肺炎疫情與美陸兩強對抗下，台灣的政治與軍事偏向美國，但經濟現實更依賴大陸，形同「精神分裂」。

馬凱建議，台灣應在夾縫中求生存，對兩陣營保持等距爭取最大彈性，探詢雙方需求發揮最大經爭優勢，極力消除與各方通商合作障礙，和緩兩岸情勢，多溝通少對立，積極拉攏新興國家輸出台灣經驗。

(中時 )