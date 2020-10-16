「阿嬤家-和平與女性人權館」自2016年開館營運至今，因不堪高額租金以及龐大的人事成本，將在今年11月10日熄燈。婦援會尋找阿嬤家新地點的同時，也積極募資為博物館的搬遷做準備，已在募資平台上發起【「阿嬤家和平與女性人權館」重建計畫：慰安婦的故事，不能被遺忘】的群眾募資活動，預計募得舊館拆遷以及新館租用、裝修等費用共300萬元。

婦援會統計4月份的參訪人次為239人，7月休館消息發佈後，8月份的人數成長到2073人、9月份1318人，期間最多增加了近10倍，顯示大家仍重視慰安婦議題，也把握休館前不到3個月的時間到場參觀，跟即將熄燈的阿嬤家道別。

根據婦援會統計，2020至今阿嬤家的總收入為274萬7078元，總支出為557萬8971元，營運不到一年的時間就有有近300萬的虧損。休館後的拆除、搬遷、清運費用約53萬元；新地點的位址目前有幾個選項在協商階段但以平均未來一年租金和坪數換算下來的房租加上裝修費合計約為216萬元。

婦援會執行長的杜瑛秋表示，政府多次提供不同的地點讓婦援會選擇，也召開多次會議協商，但這些地點中有的房子年久失修，需大量金費修繕；或是坪數跟空間不夠無法容納大量館藏；再者就是位置偏遠，訪客難以抵達，以上種種原因導致政府提供的地點都不適合當作博物館的新地點。婦援會目前已找到幾個規模較小、租金少將近一半的場地，正在協商後續，未來希望進行小規模的展出以外，可以外展進入學校、機構、社區展覽，讓更多學生、民眾可以接觸。

為了讓阿嬤家在將來新館營運的第一年能站穩腳步，有機會在未來持續展示館藏及對外推展慰安婦性別人權議題。這次在募資平台上「阿嬤家和平與女性人權館」重建計畫：慰安婦的故事，不能被遺忘」群眾募資的預計目標為300萬，即日起到11月10日的這段期間，希望各方的善心人士支持。

(中時 )