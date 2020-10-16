2020年的新冠肺炎疫情、中國安控大廠海康、大華及IC供應商海思被美國列為實體清單等事件，讓原本被紅色供應鏈緊緊綑綁幾近窒息的台灣安控又迎來了生機，為重振旗鼓，智慧安防公會服務處16日正式啟用，期待可以成為台灣安控產業反轉契機的象徵。

智慧安防公會服務處16日正式啟用，由智慧安防公會首屆理事長昇銳電子董事長江添貴為公會服務處啟用揭開序幕，現場冠蓋雲集，包括公會前身的協會的歷屆理事長包括臺杉投資管理顧問公司董事長暨總統府資政吳榮義、國家安全會議諮詢委員郭臨伍、晶睿通訊董事陳文昌與現任理事長上敦企業董事長張清枝均蒞臨現場，給予公會的未來發展予以鼓勵與期許，此外，桃園市市長鄭文燦、經濟發展局局長郭裕信以及經濟部工業局主任秘書陳佩利，也到場給予祝福。

江添貴在開幕致詞時強調，安防公會接下來最重要的工作，就是加強凝聚會員力量、健全安防產業環境兩大方向為作業重點，並將向政府爭取具備會員資格始可承攬安防公共工程、安防施工證照認證機制及安防資安標章由公會管理認證之機制，而完成智慧安防政策白皮書也是任內的重要工作項目，期待透過共同努力可以再造台灣安防產業的另一高峰。

智慧安防公會前身為台灣安全設備與服務產業協會，該協會係於民國104年由經濟部工業局輔導成立，負起整合國內安全相關產業與扶植安防產業、帶動產業經濟的責任，爾後隨著智慧化時代的來臨，為借重台灣ICT（資訊與通信科技）產業的優勢基礎與能量，以進一步協助安防產業升級、提升安防產業的產經地位，台灣安全設備與服務產業協會跟進提升為台灣智慧安防工業同業公會，並於2019年12月19日正式成立並對外運作，為以廣招徠，16日台灣智慧安防工業同業公會與昇銳電子中和分公司聯合舉辦啟用儀式。

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