中共中央政治局16日召開會議，審議「成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要」，中共中央總書記習近平主持會議。

上述會議指出，當前大陸發展的國內國際環境繼續發生深刻複雜變化，推動成渝地區雙城經濟圈建設，有利於形成優勢互補、高質量發展的區域經濟佈局，有利於拓展市場空間、優化和穩定產業鏈供應鏈，是構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的一項重大舉措。

會議強調，大陸要突出重慶、成都兩個中心城市的協同帶動，注重體現區域優勢和特色，使成渝地區成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地。

會議要求，成渝地區將以共建「一帶一路」為引領，建設好西部陸海新通道，積極參與國內國際經濟雙循環。大陸將堅持不懈抓好生態環境保護，走出一條生態優先、綠色發展的新路子，推進人與自然和諧共生。

大陸將處理好中心和區域的關係，著力提升重慶主城和成都的發展綜合競爭力，推動城市發展由外延擴張向內涵提升轉變，同周邊市縣形成一體化發展的都市圈。

(工商 )