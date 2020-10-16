被農業學者稱為完美昆蟲的「黑水虻」，以農畜廢棄物和廚餘為食，加上幼蟲富含蛋白質，養殖風潮從校園擴散到獄所。原讀化工的許承軒求學時參加創業競賽，誤入「蟲蟲世界」，畢業後與人合創「蟲小道大」公司，運用鳳梨皮養黑水虻，又將蟲體加工為富含動物性蛋白的蟲粉供應到養殖業，打造循環經濟，不僅獲選進入台灣唯一食農加速器計畫，近日又在該計畫期中成果簡報競賽奪冠。

台灣農業面臨氣候變遷、貿易全球化、勞動人口老化等挑戰，為協助發展農村經濟，頂新和德基金捐助人代表魏應充2017年捐助成立好食好事基金會，致力以創新思維與科技推動食農發展，基金會前年推出台灣唯一食農加速器種子計畫，每年遴選數家新創團隊，提供專屬輔導，協助入選創業家找到更多市場利基。

好食好事第三屆加速器團隊蟲小道大公司總經理許承軒。

今年入選好食好事加速器種子計畫的團隊，從7月31日起開始接受為期4個月的輔導課程，且有3位專屬業師協助他們將商業模式或產品調整到最佳狀態，基金會近日舉辦期中成果簡報競賽，驗收第一階段學習成果，「蟲小道大」、「寶奇生技」及「甫田科技」分別獲前三名，各獲3萬元、2萬元及1萬元獎勵。

獲第一名的蟲小道大公司總經理許承軒，原本讀化工，碩士班時跟著老師參加創業競賽，誤打誤撞進入「蟲蟲的世界」，後來與2位老師和實驗室同學創辦蟲小道大。他指出，黑水虻與蒼蠅一樣，屬於環境中的分解者，幼蟲期長、成蟲時間短，不會傳播細菌、造成污染，他們可將黑水虻製成蟲乾或蟲粉，蟲乾適合給肉雞、蛋雞、豬隻食用，蟲粉則是飼養魚類，黑水虻的糞便還可供應果農及肥料商，作為有機肥料。

許承軒表示，坊間有不少養殖黑水虻的業者，但大多使用廚餘或糞便。蟲小道大為了控管品質，只使用天然的農業副產品如鳳梨皮、稻稈等等飼養黑水虻，一併解決農民焚燒稻稈、掩埋鳳梨皮可能造成的惡臭、髒亂等環境問題。

許承軒認為，如果研發的昆蟲蛋白可以取代現有的動物蛋白飼料，或許可以讓肉類價格下降，但目前昆蟲蛋白缺乏規格化，且產量太少，他們下一個目標是打造模組化廠房，目前已經完成募資。

該競賽評審當天也回饋意見給10組學員，評審之一的資誠企業管理顧問羅沁雯副總經理說，蟲小道大目前所處的還是供方市場，建議他們不要侷限於特定客戶，未來要尋找價格優勢。

(中時新聞網)