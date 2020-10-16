社頭清水之森打造大型森林露營出，摘下高雄建築經理協會辦理「公共建築景觀類」獎。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

清水岩溫泉園區，開放指日可待了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

清水岩溫泉園區，開放指日可待了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣清水之森露營、泡溫泉指日可待！清水之森合併清水岩溫泉園區委託民間營運，流標3次，彰縣府城觀處日前完成廠商甄選、議約，將於11月底前完成簽約，捷報才傳來，清水之森又摘下有台灣建築界「普立茲克獎」美譽的建築園冶獎，雙喜臨門。

彰縣府利用原已有35年歷史的社頭清水岩童軍營地為基地，爭取交通部觀光局補助，投入總2億元重新打造露營區，10公頃園區包括新建八卦山脈山巒造型的服務中心、蝴蝶展翅以及蜂巢造型的友善浴廁，以及自然融合的半戶外活動中心以及森林藤蔓造型觀景台等，打造大型森林露營區。

這次參加高雄建築經理協會辦理的建築評選，摘下「公共建築景觀類」獎，縣府城市暨觀光發展處副處長湯國榮代表領獎。城觀處指出，這次得到青睞，以保留既有群木環繞、順應地形特色的景觀設計手法，營造慢活休憩環境及優質露營活動空間，獲獎是對彰化縣政府公共建築及觀光遊憩結合景觀營造成效的肯定。

另項振奮人心的好消息是，清水岩溫泉區單獨招商歷經7次流標，合併清水之森後，委外招標又3次流標，蚊子園區總算要破繭而出了。

彰縣府城觀處表示，未來結合營運廠商的經營專才與創意，搭配社頭、田中周邊既有觀光產業，一次滿足遊客溫泉、露營、林區探險、生態教育、地景親子遊憩、地方產業體驗以及自行車等活動需求，帶動周邊產業，點亮彰化幸福東南角。

(中時 )