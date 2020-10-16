苗栗縣通霄鎮衛生所建於1987年，歷經時代變遷、疾病型態轉變及因應高齡社會需求，原辦公廳舍及服務空間不敷使用，苗栗縣政府爭取前瞻計畫補助，新大樓已完工將於18日啟用，而舊建物則撥用給通霄鎮公所，鎮長陳漢志指出，由於公所辦公空間擁擠，考慮讓1、2個單位過去使用。

通霄鎮衛生所新建辦公廳舍將辦理揭牌啟用典禮，衛生局指出，衛生所原廳舍自台灣省政府時期補助興建迄今，已不敷使用，因應長照需求，2017年通過衛福部補助整建長照衛福據點計畫，獲前瞻計畫補助新建大樓工程款3792萬4000元，加上縣府自籌907萬元配合款，總經費達4699萬4000元。

苗栗縣政府衛生局表示，新建大樓興建總面積約307.3坪，1樓設置以門診醫療為主的空間，預估每年可服務達1萬人次，2樓規畫為通霄鎮A級長照服務個管中心，並提供預防保健服務，用於規畫、建置及整合通霄長照需求及服務資源，提升服務品質與績效，另有幼兒預防接種服務。

新大樓3樓為辦公室及綜合會議室，4樓將成立日間照顧中心，預計可照護15名長者，並以開放健康示範廚房教室為構想，辦理與民互動課程，促進社區民眾與日照中心長者之間的互動，將健康行為推展到日常生活中。

舊衛生所建物將撥用給鎮公所使用，鎮長陳漢志表示，通東里目前沒有活動中心，原想做為通東里活動中心，但里民看了場地覺得太小作罷，目前公所內部辦公空間較擁擠，因此考慮讓1、2個單位過去利用。

(中時 )