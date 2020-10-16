在美聯冠軍戰G4，太空人對上光芒之戰時，球場內的人員都聽到遠遠傳來的聲音，有一名白襪球迷坎特（Tim Kanter）在球場邊的大樓拿大聲公，不斷怒罵作弊的太空人球員「無恥」，甚至「阿土伯」艾爾圖維貌似也聽到了，不停張望聲音從哪來。

「注意了！太空人2017、2018年有作弊的球員，你們都是一群騙子！全球棒壇都不會忘記你們違規偷暗號！」第4局時場外突然傳出一道聲音，坎特的怒吼相當清晰，「艾爾圖維，你是個騙子！真感到可恥！柯瑞亞，你是個騙子！真感到可恥！」

在大約30秒之間，坎特做到了在防疫期間，球迷無法進場之下最想做到的事，「要不是因為新冠肺炎，我想到現在為止，太空人球員應該早就聽到數百次了。」坎特是芝加哥人，也是白襪球迷，公司在聖地牙哥，剛好就在球場旁的一棟大樓裡，才讓他有機會為受害球迷發聲。

坎特表示，在太空人晉級美聯冠軍賽後，他就有此計畫了，找到一個聲音能傳的夠遠的大聲公，讓他在大樓陽台的怒吼能傳到球場內，他的朋友知曉後還一起集資200美金(約5800台幣)幫他買大聲公，而根據《紐約時報》報導，當時艾爾圖維在場上時還看向外野，想知道聲音從何而來，球場內的人員也有都聽到聲音。

Dude with a megaphone booing the Astros last night:



“I used the Pythagorean theorem to calculate the distance from the balcony to home plate. It’s about 700 feet.”https://t.co/2TNaTrfZdw pic.twitter.com/BHxBA3hLpE — 2020 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) October 15, 2020

「我的數學老師一定會為我感到驕傲，我用勾股定理計算陽台到本壘的的距離，大約700英尺！」坎特表示他一開始就不想打擾鄰居，因此使用大聲公的時間並不長，主要就是想表達對太空人以及大聯盟的不滿。

除了怒罵太空人球員，坎特也沒放過聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)，用大聲公怒罵，「我們嚴厲譴責曼佛雷德，他輕判這些作弊球員，玷汙了棒球這美麗的運動，記得，作弊是錯的，不要再作弊了！」坎特的舉動獲得不少關注，有許多球迷轉貼，並且稱呼他是「英雄」。

(中時 )