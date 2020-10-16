小金門發生M41A3輕戰車的意外後，吾人開始思考有沒有足夠先進的輕戰車。我們的南邊鄰國菲律賓，正在進行輕戰車的選拔，著名的武器改造專家以色列頗有勢在比得的雄心，他們一次列出2種Sabrah輕型戰車，一種是履帶式的，第二種輪式戰車。

陸軍識別網(Army Recognition)報導，據MaxDefense Philippines的Facebook發布的消息，以色列國防廠商埃爾比特公司(Elbit Systems)正在爭取菲律賓陸軍輕型戰車標案，提供了2款Sabrah輕型戰車，預備與韓國-韓華系統公司(Hanwha Systems) K21-105型，以及土耳其歐托卡公司(Otokar)Arma 105輪型戰車，與FNSS 公司的MMWT履帶輕型戰車。

埃爾比特的2種輕型戰車，是以現成的車體為基礎進行修改，如此可大幅縮短研發時間。履帶式輕戰車採用奧地利-西班牙合作的ASCOD-2型為車體；至於輪型戰車採用潘德2型(Pandur II) 8x8裝甲車。

埃爾比特發言人說，這2型車體都有模組化改裝的潛力，因此埃爾比特主要是設計合適的砲塔，他們將輕戰車主砲設計為105公釐，旁邊有一挺7.62公釐同軸機槍。砲塔的每一側都配備了4座排煙榴彈發射器。全自動穩固儀使其具有仰角和橫向穩定性。

砲塔的標準設備包括火控系統、雷射測距儀，和先進光電傳感器，可在白天、夜晚、雨雪天等各天候戰鬥條件下使用。

105公釐主砲裝有自動裝填系統，攜彈總數則是36枚，可發射多種北約彈藥，包括高砲彈、穿甲彈、訓練彈等。主砲射程3600公尺，射速每分鐘6發。

(中時新聞網)