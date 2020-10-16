「謝謝三董，沒有您，我今天不會在這裡。謝謝您，我才可以再回到球場上。」今年中華職棒新軍味全龍隊本月初剛奪下二軍總冠軍，隊長林旺衛在卡片上寫下對球隊創辦人魏應充的感謝，並期許明年一定會帶領全隊，「打出讓您感動的球賽！」

味全龍拿下二軍總冠軍，為明年升上一軍跨出重要一步，球團昨晚在斗六舉辦感恩餐會，現場氣氛相當溫馨。球團也在會中表揚在二軍冠軍賽擋住對手最後反攻的劉家愷，傷癒復出連飆火球的徐若熙等15位投手，以及去年的大砲狀元劉基鴻、隊長林旺衛等10名野手。

味全龍拿下二軍總冠軍，為明年升上一軍跨出重要一步，球團昨晚在斗六舉辦感恩餐會，

味全龍董事長徐文芳昨特別在餐會前轉達創辦人魏應充給球隊的勉勵信內容，魏應充在信中恭喜球隊獲二軍總冠軍，並且感恩球隊與球團所有成員這段時間的付出，他同時指示球團及球隊應特別關心球員運動防護、營養補給及激勵制度的建立，並期勉球員提前達成預設的「2023年打進季後賽」目標。

味全龍創辦人魏應充自龍隊復出後，經常期許球隊在提升賽事表現的同時，也要成為播種善與愛的職棒標竿隊伍，發揮淨化人心與社會的功能。味全龍隊除積極響應公益，也秉持創辦人重視法治的精神，在昨天與農場所在的雲林地檢署檢察長、主任檢察官及雲林縣警察局專責警官等，成立溝通聯繫平台，共同宣誓捍衛純淨棒球環境之決心。

(中時新聞網)