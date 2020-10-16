新興毒品濫用，青少年一不小心就會因好奇而誤用，教育部高雄市聯絡處特將時下青少年喜愛的電玩元素融入校園反毒，今天選在正修科大進化基地舉辦「第二屆拒毒健康新世代校園反毒英雄盃電競活動線下決賽」，現場歡呼尖叫聲此起彼落，競爭相當激烈。

經過一番纏鬥，成績出爐，冠軍—CSIS 中山工商、亞軍—岡想認識妳 岡山高中、季軍—高苑好棒棒 高苑工商、殿軍—大JJ雞皮 鳳商商工。

教育部高雄市聯絡處今天選正修科大進化基地舉辦「第二屆拒毒健康新世代校園反毒英雄盃電競活動線下決賽」，由教育部高雄市聯絡處軍訓督導戴一主持，正修科大學務長郭柏立、副學務長楊俊豪、數位系主任劉豐榮均出席，共有96位高中職學生組隊參加，培養正當休閒活動，遠離毒品誘惑。

比賽採5對5競賽方式，對戰回合數規定，線下冠軍賽採三戰兩勝，為避免雙方因拖延時間影響其他隊伍比賽，比賽勝負判定為 60分鐘內摧毀敵方水晶主堡或迫使對方投降的隊伍為獲勝；若超過比賽限制60分鐘，將以雙方擊殺英雄數與擊毀敵方防衛塔數作為總積分決定勝負，一個殺人數1分、一座防衛塔2分。

本次有16支實力強勁的隊伍參賽，經過激烈線上競賽，有8支隊伍脫穎而出進入現場決賽，包括有鳳新高中「FSE」、中山工商「CSIC」、岡山農工「線上沒贏線下輸贏」、鳳山商工「大JJ雞皮」、高苑工商「高苑好棒棒」、旗美高中「台服反毒最後希望」、岡山高中「岡想認識妳♂」、旗美高中「黑嘿黑嘿黑嘿」等8隊參賽。

郭柏立說，電競產業潛力無限，正修為因應時勢所趨，明年將成立「電競科技管理系」，更結合工學院、管理學院及生活創意學院的資源，挹注在這個新興科系，本次教育部透過電競賽結合反毒，拒絕毒品進入校園，將有很好的效果。

戴一表示，新興毒品濫用，青少年一不小心就會因好奇而誤用，特結合青少年時尚休閒運動，將時下青少年喜愛的電玩元素融入校園反毒宣導，提升學生反毒意識。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )