「聯上高爾夫球練習場」16日開幕，高雄市長陳其邁（中）出席見證。（柯宗緯攝）

「聯上高爾夫球練習場」16日開幕，高雄市長陳其邁小試身手揮桿。（柯宗緯攝）

「聯上高爾夫球練習場」16日開幕，高雄市長陳其邁（左）小試身手揮桿。（柯宗緯攝）

聯上集團再次擴展事業版圖，向高市府教育局標租文山特區閒置土地，打造「聯上高爾夫球練習場」16日開幕，砸4000多萬元翻新硬體，集結運動中心、餐飲、停車場，另每年千萬租金入市庫。高雄市長陳其邁樂見民間企業投資高雄，盼未來有更多企業響應。

這塊地原址為港都高爾夫球練習場，占地7436坪，但已閒置多時，地主教育局去年標租給聯上，租期為8年，每年租金1028萬元。聯上集團董事長蘇永義直言，球場其實不會賺錢，但企業有一定的社會責任，想回饋地方運動。

蘇永義表示，本來2月要開幕，但因疫情而延宕至今，此案可創造三贏局面，一來市政府每年有千萬租金收入，也減少維護管理費用，二來企業可以創造新的模式，結合停車場、餐廳、運動中心、球場；最後提供市民安全明亮地方運動。

蘇永義也提到，聯上墾丁BOT飯店案今年底要動工，預計兩年內開幕；台北三重有個商場預計11月取得使用執照就開幕。另外，高市農16「停35BOT案」都審已經過了，預計明年第1季動工，總投資23億元。

高雄市長陳其邁也出席見證，並小試身手揮桿。他指出，過去民間促參案，1年400億以上，去年70幾億，今年剩個位數，希望有更多企業參與公共建設，也感謝蘇董事長加碼投資，活用原有的閒置資產，他也向鄰近學校請命，希望學生體育課來打高爾夫球。蘇永義也當場允諾。

高雄建商多角化經營，除本業房地產外，近年像是京城建設轉投資飯店H2O經營得有聲有色，成為藝人、歌手指定入住飯店。御盟集團則打造高雄晶英行館，還引進日本頂級鐵板燒料理，另御盟也與市府合作，活化金馬賓館，打造成現代美術館，寫下公私部門合作成功佳績。

(中時 )