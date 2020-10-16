全聯自有品牌We Sweet甜點和美味堂下酒菜翻新，推出全新巧克力甜點，與雞胗、花生等滷味，搶正餐外的即食商機。

買全聯任1件TOBLERONE全系列商品，加購任1件We Sweet麵包/甜點，現折10元，登錄活動網站再抽TOBLERONE巨型抱枕。（全聯提供）

We Sweet首度與瑞士百年經典品牌TOBLERONE瑞士三角巧克力攜手推出獨家聯名甜點，今（16日）起至11月19日首波推出4款新品，包含將濃醇的瑞士三角巧克力融入蛋糕體結合杏仁顆粒的「巧克力雪藏蛋糕」、三角獨特造型的「巧克力香緹蛋糕捲」、巧克力湯種蛋糕包覆酥脆千層派皮的「巧克力拿破崙捲」、運用多道工法製成的「巧克力邦特蛋糕」。

30日會再推出第2波甜點，有「巧克力布蕾派」、「巧克力榛果布丁」；活動期間TOBLERONE瑞士三角黑/牛奶巧克力也推出優惠，單袋特價129元，任2袋特價229元；買任1件TOBLERONE全系列商品，加購任1件We Sweet麵包/甜點，現折10元（單筆不累折），登錄活動網站再抽TOBLERONE巨型抱枕。

調理熟食自有品牌美味堂今年再與檀島港點、劉里長火雞肉飯聯名後，今起至11月19日與大成集團旗下的吉福雞舖商合作「美味堂 x 吉福雞舖潮汕滷水館」4款聯名商品，包括「滷水吉祥元蹄」、「滷水福氣花生」、「滷水霸王雞爪」及「滷水極品鴨胗」；活動期間買任1美味堂滷味加購「可口可樂纖維+」或「雪碧纖維+」600ml任2瓶，現折10元；11月30日前憑任2款聯名商品包裝至吉福民生店/吉福成功店，可享單筆消費85折優惠。

全聯We Sweet巧克力香緹蛋糕捲，每盒約160g、99元。（全聯提供）

此外，自去年首次推出土雞節後，今起至11月19日再推出新品「桂丁雞漢堡排」並推出滿額現折活動；PX GO！全聯線上購物更加碼推出獨家新品，像是國宴等級的「原鄉放山土雞」、「桂丁翅腿辣味/五香」及「雙神農鹿茸桂丁雞湯」。活動期間還與食譜平台Cookpad合作舉辦食譜募集料理競賽，使用雞肉或土雞肉，將烹調的任何家常料理寫成簡易食譜，並上傳到Cookpad食譜網站，將送出總價值40萬元的好禮，詳洽https://reurl.cc/WLR93L。

全聯We Sweet巧克力邦特蛋糕，每180g、119元。（全聯提供）

全聯美味堂滷水極品鴨胗，190g、79元。（全聯提供）

全聯美味堂滷水福氣花生，135g、69元。（全聯提供）

Cookpad x全聯土雞節食譜募集料理競賽，將雞肉或土雞肉料理寫成簡易食譜，上傳到Cookpad食譜網站，有機會拿好禮。（全聯提供）

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