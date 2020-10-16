美國國防部長埃斯珀說，今年3月美軍在高超音速滑翔體技術上獲得重要進展，加快推進高超音速武器的研製進程，五角大廈計劃在2023年前將這項尖端軍事科技部署到位。

《美國之音》指出，埃斯珀今年2月曾表示，五角大樓在實施國防戰略的努力中正取得重要進展，包括可能會提前好幾年部署高超音速武器。他在15日的陸軍協會年會上說，大陸和俄羅斯正大力提升精準遠端打擊能力、反介入和區域阻絕系統、太空和網路等領域的能力，通過研發和部署先進軍事科技以削弱美軍長期享有的軍事優勢。因此，為了繼續超越對手、贏得競爭，美國必須利用新一代科技，首要的就是研發高超音速武器。

埃斯珀說，今年3月，美國陸軍和海軍在聯合測試一款高超音速滑翔體的努力中取得重要突破，美軍打算在2023年前將這項技術融入陸軍的武器庫。

報導指出，高超音速武器的特別之處在於速度快和機動性強。速度快可以出其不意，靈活機動能創造隱蔽性。這兩種特性的加在一起讓對方的導彈防禦防不勝防。

為加快研發速度，五角大樓希望2021年能投入36億美元用於研發高超音速武器。

不過，防務分析人士認為，高超音速武器可能會成為導致冷戰期間美蘇過度集中於核武軍備競賽的延伸。同時，人們也擔心這些技術擴散到美國、俄羅斯和中國大陸以外的小國，並被用來威脅攻擊大國。

(中時新聞網)