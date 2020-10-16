永靖鄉五福社區家政媽媽們製作整桌美味米食料理。（謝瓊雲攝）

永靖鄉五福社區家政媽媽們製作整桌美味米食料理。（謝瓊雲攝）

永靖鄉福興社區總幹事劉秀暖（左二）與家政班媽媽們合力端出一整桌美味佳餚，其中創意米蒸餃軟糯Ｑ彈，口感令人驚艷。（謝瓊雲攝）

永靖鄉永興社區家政媽媽們製作整桌美味米食料理。（謝瓊雲攝）

永靖鄉農會推廣秈米（即在來米）米食，16日出動7個社區家政班媽媽，發揮創意和米糕油飯粿類傳統米食等許多「手路菜」，從主食、配菜到中西式鹹甜點心，和玄米茶等飲品，共計端出200多項美食，讓人食指大動。

活動由家政班媽媽們上菜走秀熱鬧展開，福興村、永興村等家政媽媽們使出渾身解數，以炒米粉、米苔目、洛神花等不同主題，製作出一道道色、香、味俱全的料理，米蛋糕、南瓜煎餅，以不同比例的在來米粉開發出創意米食。

農會邀請「稻米博士」台中區農改場推廣課長楊嘉凌、彰化縣農業處副處長郭至善，及田尾鄉、竹塘鄉、花壇鄉和和美鎮與線西鄉等6位總幹事前來品嘗玄米茶、試吃各式創意米食料理，獲得一致好評。

其中，福興社區總幹事劉秀暖與家政班媽媽們費心研發的米煎餃，以泡水研磨瀝乾的生在來米粿，加入黃金比例的糯米粉、糯米粉，揉成團後擀皮，再包入高麗菜肉餡，先蒸過再煎，口感軟糯Q彈，令人驚艷。

農會總幹事林秀惠表示，永靖鄉雖以種植蔬果苗木為主，但稻米生產重質不重量，總面積僅200公頃，但去年青農簡江翰就以台南16號越光米勇奪稻米達人全縣冠軍；農會輔導建立產銷履歷，再由家政班集思廣益開發各種特色米食料理，讓民眾更樂於按照食譜製作，多多吃米飯和米食。

(中時 )