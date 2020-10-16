我的婆婆許傑輝擔「大綠葉」最稱職「幫忙哥」闖出新人生

54歲的藝人許傑輝，曾經以模仿政治人物備受關注，不過2011年離開《全民最大黨》後，花了好長的一段時間在琢磨表演設計並成為老師與學生分享。而近來更飾演「我的婆婆怎麼那麼可愛」的火寮一哥，身受觀眾喜愛。但聊到為什麼喜歡表演？許傑輝卻說：「或許是掩飾某種自卑」。

許傑輝接受《中時新聞網》專訪表示，小時候家裡孫子多，在那個時候只要功課好就可以得到阿公的一塊雞肉，但是他不曾到阿公面前接過那塊雞肉，也覺得自己在阿公的印象裡就是不爭氣，所以只好利用表演來吸引家人的注意。從小許傑輝就喜歡觀察生活周遭的人事物，就連媽媽在訓話時，許傑輝並沒有反省，而是將全部的注意集中在媽媽的表情和語氣，還因此偷偷報名了演員訓練班，就此展開了許傑輝的演藝人生。

許傑輝（右）在《我的婆婆》中守護鍾欣凌。（公視提供）

私下的許傑輝就像是火寮一哥一樣熱愛種菜，家裡的頂樓就是他的小小園區，每天一有空就會到頂樓種花種草，從什麼都不瞭解慢慢的研究到現在，想吃什麼就到頂樓採收，有天他仔細想想為什麼自己會這麼想要種菜？原來是想念過世已久的阿公。

回首30年的演藝生涯，許傑輝坦言：「演員在這個社會上有什麼功用？我們也不能開著車送你上下班，也不能煮一頓好吃的晚餐給你吃，我們大概就是每天把每個人的各種情緒學習做整理沉澱，再表現出來給大家。」就像是《我的婆婆》裡的火寮一哥，許傑輝將這角色詮釋的如此貼近社會大眾的生活，讓觀眾入戲太深，連在路上巧遇許傑輝還不忘關心他最近頭痛要多休息，這樣一句突如其來的問候，讓許傑輝又驚又喜，頓時也讓他領悟到藝人的價值就是「幫大家活著，而且活著有一個信仰一個依靠」。

(攝影剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)