鐵道局13日突襲拆除南鐵沿線最終2戶後，南鐵地下化工程獲得象徵性推進。不過，前台南縣長蘇煥智擔心，南鐵地下化結構體如果面臨「泥貫入體」，恐有地下水滲入隱憂，能否克服是嚴竣考驗。

蘇煥智說，「泥貫入體」破壞公共工程建設首例，發生在目前整建中的南二高高雄田寮中寮隧道及田寮高架橋道，隧道快速抬升及橋梁側向位移破壞就是地質上「泥貫入體」造成，屏東縣小琉球也是相關案例。

成功大學測量及空間資訊學系、中正大學地球與環境科學系研究團隊，都曾提出預警，在台灣西南部多項重大建設，如高鐵南延屏東案、南鐵地下化、沙崙智慧綠能科學城，還有規畫中的橋頭科學園區開發案、台86線東延案，都可能面臨「泥貫入體」，造成地殼變動破壞。中央地調所資源地質組科長陳松春也指出，南二中、成大都有建物抬升破壞。

蘇煥智認為，「南鐡地下化」的結構可能無法逃避「泥貫入體」衝擊，有必要重新審慎評估。他也說，南鐵地下化結構體如果面臨「泥貫入體」，可能面臨地下水滲入的後果，能否克服是個嚴竣的考驗。

(中時 )