苗栗縣1名溫姓民眾，15日下午2時許前往頭份市1間銀行，要匯款1筆海外保險金約美金1萬多元，折合台幣約30萬元，銀行行員驚覺有異向警方求助，警方到場仔細了解後，確認又是常見的「假中獎、真詐財」手法，經細心勸說之下，溫姓民眾才了解被騙，保住積蓄。

苗栗縣警察局頭份分局15日下午2時許，接獲頭份地區銀行行員報案稱，有民眾疑似被詐騙，請求警方協助，頭份派出所巡佐史懷德、警員陳緯帆獲報後立即前往處理，到達現場後發現溫姓民眾正要匯款，趨前了解民眾匯款的動機。

溫姓民眾向警方表示，有1位許久未見之大陸朋友代買1張香港彩券中獎了，獎金有300萬港幣，但需先匯款1筆海外保險金美金1萬餘元，折合台幣約30萬元作為保證金。

溫姓民眾信以為真，想境外匯款，經員警確定又是常見的「假彩券中獎、真詐騙手法」，經員警與行員細心勸說下，溫姓民眾才恍然大悟，停止匯款，感謝警方及銀行人員積極幫他保住積蓄。

(中時 )