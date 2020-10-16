為活絡國民旅遊，屏東縣政府交通旅遊處呼籲民眾運用縣府推出的「千團加碼」獎助活動，即日起透過旅行社揪團來屏東玩，每團每人可申請500元獎助金，歡迎民眾省錢遊屏東。

交通旅遊處表示，在安心旅遊補助期間，屏東多一度的溫度、熱情，吸引許多遊客來訪，而安心補助至十月底結束，縣府為鼓勵民眾來屏東，將持續推動「千團加碼」團體旅遊補助。即日起至12月31日，由旅行業者規劃，屏東縣兩天一夜10人以上團體行程，行程中須包含屏東指定經典景點一處及入住一晚屏東合法旅宿，即可申請每人500元獎助金，每團上限1萬元整，每個旅行業者以10團為上限，預計補助1,000團，額滿為止，歡迎民眾儘早揪團出遊，省錢遊屏東。

10月下旬起，屏東縣境內陸續有斜坡上的藝術節、早午餐生活節、粄條文化節、半島歌謠祭、四重溪溫泉季及國際風箏節，一系列的活動豐富多元，歡迎大家組團一起來，體驗熱情多一度的屏東。有關「千團加碼」獎助活動訊息，可電洽屏東縣政府交通旅遊處7320415*5149林小姐，或參閱屏東縣政府交通旅遊處官網https://www.pthg.gov.tw/traffic

(工商 )