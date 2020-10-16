因應新冠肺炎疫情衝擊，鳳凰旅行社多角化經營跨足健身事業自創微型健身房品牌「Fitnexx」，位在台北市信義、安和商圈的首家門市16日正式開幕，鳳凰總經理卞傑民表示，Fitnexx以「共享」為主軸的營運模式若能在市場獲正面回響，未來就會拓點展店。

看好市場胃納持續成長的健身商機，鳳凰旅行社成立菲尼克斯健身有限公司，資本額600萬元，正式跨足健身產業，聘請專業人員經營，標榜提供優質專屬私人運動空間供教練或健身者租用。

卞傑民表示，市場多數健身品牌訴求CP值，但Fitnexx講求的是效率和運動成效。除了不綁約、不綁卡、免入會費外，場館採預約制，讓學員有效率的運用時間，準確達成健身目標，且能維持長期的運動習慣。卞傑民說，Fitnexx不走月費會員制，賣的是「空間」，以小時預約制方式經營，初估每月場地出租營收約60萬元。

卞傑民說，主打共享經濟的Fitnexx健身房採預約制，除訴求效率，也重視使用者的隱私和衛生。66坪空間內打造四個獨立空間，同時段供4位健身者預約使用，用戶包下場地就能享受專屬健身器材，無須等待，同時可以預約教練指導，或者教練可以承租場地在該場域指導學員健身動作，付的是場地使用費。

鳳凰旅遊跨足健身事業標榜「不做最大，只做最好」， 健身中心的命名是將Fit+Next結合起來，組成全新單字『Fitnexx』，代表此品牌領先市 場，預先擬定策略，能隨時應對市場環境的快速變化。Finexx讀音也像英文的鳳凰/不死鳥（Phoenix），與總公司-鳳凰旅遊相呼應，期待此品牌能提供消費者們一個脫胎換骨、挑 戰自我極限的空間，打造滿意的身形與健康的體態。

『Fitnexx』強調提供全新的健身運動平台，訴求空間獨立與隱蔽性的規劃，讓消費者除了購買 運動課程，也能擁有屬於自己的訓練空間。同時也將資源共享給需要優質教學環境的教練 群，可帶著自己的學生以租借教室的方式，使用『Fitnexx』獨立的健身空間。這裡不僅有四間獨立的訓練教室，每間訓練室皆砸下重本，配備特殊的「多功能訓練機」， 不僅能做自由重量，同時也搭載史密斯以及雙軌的滑鎖訓練…等(依個人使用多元訓練全身強 化肌力)。同時也提供瑜珈抗力球、瑜珈墊，針對心肺燃脂、增加肌力做核心運動。

鳳凰近年多角化經營、朝生活產業布局轉型，2015年設立子公司柏悅、以「好食嗑」品牌跨足商場管理，進軍土城日月光廣場經營美食街。此外鳳凰亦取得小琉球水岸第一排，碼頭正前方之土地使用權，打造小琉球具國際觀光水準的休閒旅店，並在9月21日動工，投資金額約5億元，預計2022年底完工營運。

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