中職下半季補賽剩餘7場，樂天桃猿明天將在主場與中信兄弟進行2連戰，首戰推出本土投手張喜凱先發，迎戰兄弟王牌投手德保拉，不過桃猿想要闖進季後賽唯一辦法只能拱兄弟上位，在「不贏有利晉級」的可能性下，台灣運彩再度考量風險控管因素決定不開盤。

下半季補賽今天展開，其中桃源剩餘3場比賽，2戰面對兄弟，另一戰將碰上富邦悍將，而兄弟則是還有4場比賽要打，除了明、後2天對上桃猿的比賽外，還有1場在主場面對悍將，24日則與統一獅進行補賽。

目前已經無緣下半季冠軍的桃猿，想要挑戰4連霸目標只剩兄弟包辦上、下半季冠軍，讓桃猿能與統一先進行季後挑戰賽一條路，因此明、後2天的比賽桃猿陷入不贏反倒有利的尷尬局面。

今天兩隊公布17日的先發投手，已經闖進總冠軍戰的兄弟依照正常輪值推出德保拉先發，桃猿則是派出本土投手張喜凱應戰。張喜凱本季在10月4日才在一軍亮相，先發面對統一只投3.1局，被敲8支安打、失6分吞下敗仗，本季一軍出賽2場、吞下2敗。

在這樣的情況下，台灣運彩考量風險控管因素決定明、後2天的比賽都不開盤。10月8日桃猿與兄弟的比賽，桃猿在前一天臨時更換先發投手，由萬昭清接替身體不舒服的卡本特先發，當時運彩公司就以此理由不開盤。

(中時 )