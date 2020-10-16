涉嫌未取得許可，即先行製造醫療口罩銷售，台灣康匠今（16）下午發出聲明說，9/23已取得新北市府許可，產品請消費者安心。對於程序上未盡應盡義務，造成不便與疑慮，台灣康匠表示鄭重道歉。

聲明稿指出，台灣康匠所生產的第一等級醫用口罩（一般醫療口罩）之天天防護口罩、匠心、友你等產品，皆為合法執照下製造及供貨，並備有相關文件（工廠登記證、製造業藥商許可執照、醫療器材許可證、桃園廠之GMP）可證明。

台灣康匠德昌廠在今年9/22配合法務部調查局新北市調查處及新北市衛生局聯合稽查時，因廠方相關許可證正送案申請中，故德昌廠生產「友你醫療口罩（未滅菌）－成人平面款」製造日期及批號區間為今年9/7至9/17/的友你產品未符合核可，立即通知下架回收。

此外，德昌廠已在9/23取得新北市衛生局、經發局的工廠登記許可證、製造業藥商許可執照，故之後所生產的產品皆請消費者安心。台灣康匠在申請轉移廠方許可認證程序上沒有盡到應盡的義務，造成不便與疑慮之處，也向消費者鄭重道歉。

(中時新聞網)