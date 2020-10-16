蔡英文總統今准懲戒法院院長姜仁脩退休離職，由台中高分院院長李伯道擔任懲戒法院院長，67歲的李伯道是法官學院18期結業，他歷任檢察官及法官，並在最高法院擔任法官及庭長，審判資歷豐富，他將在11月4日接任新職。

(中時 )