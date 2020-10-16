總統任命 李伯道任懲戒法院院長 18:162020/10/16 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李伯道任懲戒法院院長。（資料照，張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今准懲戒法院院長姜仁脩退休離職，由台中高分院院長李伯道擔任懲戒法院院長，67歲的李伯道是法官學院18期結業，他歷任檢察官及法官，並在最高法院擔任法官及庭長，審判資歷豐富，他將在11月4日接任新職。 (中時 ) #蔡英文 #姜仁脩 #李伯道 #懲戒法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前立委張清芳之子涉吸金 違反銀行法起訴 15:482020/10/16 社會 大同公司派 阻擋股臨會三連敗 04:092020/10/16 產業．科技 自1984年來預測從未失手... 李奇曼估拜登入主白宮 04:092020/10/16 全球財經 毒品糾紛他開車撞死人 判囚10年半定讞 11:262020/10/16 社會 海大與萬達強強出手 鎖定寵物500億商機 17:262020/10/16 寶島 李俊俋護陳菊駁羅智強 炮火衰掃丁允恭 09:482020/10/16 政治 茂管處前女助理洩900萬標案圖利胞弟 遭檢方聲押禁見獲准 14:002020/10/16 社會 大同公司派阻市場派開股臨會接連受挫 盼地院核准大同假處分申請 09:232020/10/16 財經 2020美大選》兒子骯髒八卦遭川普緊咬 拜登終於打破沉默了 12:242020/10/16 國際 2020金卡納賽車 東南科大1金1銀2銅創佳績 16:012020/10/16 新消息 社會熱門新聞 男業務嘴功了得 單親媽入坑儲蓄險 保單未過欠「987元」不理 - 社會 名醫61字諷長灘島「一條線」比基尼妹 她怒控求償敗訴 - 社會 反送中律師北市開餐廳遭潑雞糞 店長、廚師身上全是黃色排泄物 - 社會 曬衣台驚見女生打赤膊！網暴動：好山好水好身材 - 社會 聲援南鐵拆遷戶 學生衝進交通部與警爆衝突10餘人遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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