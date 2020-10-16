我飛東沙軍包機「被返航」，高雄巿議員林智鴻認為東沙是高雄巿旗津區，要求宣示主權，高雄巿長陳其邁16日受訪回應，當時港方是認為，空域部分有一些狀況，但是這種指示，假如飛機往返會危及到飛航安全，那到底是什麼原因，港方應該要說明清楚。

對於前市長韓國瑜的財產公布增加200多倍，陳其邁表示，自己的財產應該是6月選舉時有申報過一次，離開行政院，按照法律規定要申報，也依法申報。

衛福部緊急宣布，無高風險的族群要再緩施打流感疫苗，陳其邁認為，流感疫苗主要就是針對高風險族群，因為流感可能會有一些併發症，造成疾病會比較嚴重，站在公共衛生的角度，就是要這些高風險族群做為優先施打對象，因為新冠肺炎影響，大家打得非常踴躍，所以可能會造成大家比較不方便，不過在整個施打的對象，還是要留給比較高風險的這些族群的朋友來施打，從公共衛生的角度來看，這樣是對的。

陳其邁表示，他也請中央在疫苗的數量上能夠再想辦法，因為疫苗要看他的基本傳播率，流感的部分大概是從1.3-2點多，所以覆蓋率都要達到3成以上，假如能夠再增加，建議中央的疫苗想想辦法，也要拜託市民朋友能夠把疫苗留給長輩朋友。

高雄電影節邁入第20屆，陳其邁說，高雄是陽光大城，天氣也好，更重要的是，高雄對電影產業非常支持與鼓勵，有拍片支援中心，也有高雄人投資，各項的協助，現在的體感科技結合VR，很多年輕新銳的數位內容、導演製作，是一個非常好的環境，在政策上會全力，包括舉辦高雄電影節，擴大更多參與，對於整個電影產業、數位內容產業，給予大力支持。

(中時 )