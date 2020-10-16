金玄彬距拍攝已過2年，外貌成長許多。（CATCHPLAY提供）

金玄彬在天台上的戲情緒大爆發。（CATCHPLAY提供）

金玄彬靠《無聲》入圍金馬獎最佳男配角。（CATCHPLAY提供）

改編台灣校園集體性侵事件的驚悚寫實片《無聲》，上映首日全台票房破百萬，其中飾演關鍵角色「小光」的金玄彬來自韓國，在片中以精湛演技，成為第一位入圍金馬獎的韓國演員。他16日接受越洋視訊訪問，持續學習中文的他，以流利中文介紹自身角色，並用韓文說道：「台灣很溫暖，而電影也有溫暖的一面，劇情更是有意料之外的發展，希望能與大家在戲院見面。」他也重拾學了2個月的手語，重現片中詭異邪氣的笑顏，魔性演技驚艷全場。

曾演出《信號》、《屍戰朝鮮》、《鬼怪》等夯劇的金玄彬今年16歲，小小年紀展現細膩演技，讓他從眾演員中脫穎而出，獲金馬提名，他靦腆透露：「之前就有聽過金馬獎，因為拍攝時導演就有和我們聊，鼓勵我們要努力拍，演得好的話，就有機會去金馬獎。不過我的個性是拿到獎後，才會和周遭的朋友講，所以目前還沒告訴任何人有關我入圍的消息。」至於下月21日舉辦的頒獎典禮他是否有機會來台出席，「其實我真的很想去，我的心現在就在台灣了！不過因為新冠肺炎影響，以及目前還在拍電視劇，所以還不知道能不能順利出席」。

談及2年前來台拍時外的悠閒時光，金玄彬滿臉興奮，大讚台灣美食最令他難忘，「我記得曾在夜市釣蝦，一次釣到8隻，我就和媽媽、哥哥分享，烤來吃！還有我最愛吃牛肉麵和珍珠奶茶，在開拍前不小心吃胖了，導演還跟我講要不要減肥一下」。而他拍戲空檔最常跑去網咖玩射擊遊戲，放鬆心情，因此也迷上夜市的射氣球遊戲，「不知道是遊戲難度不高，還是我有天份滿厲害的，贏了很多娃娃回去」，導演柯貞年更出奇招，以「空氣槍」當作表演獎勵，誘使他的演技更上一層樓。

而金玄彬飾演的角色全靠手語和肢體表情詮釋情緒，他說：「學手語初期非常辛苦，因為從來沒有這樣使用過手指，一開始，我的手很僵硬，還得加上演技，結果身體跟表情變得有點分離。」所幸透過不斷練習以及與導演的溝通後成功克服。提到與導演的合作，他則是大讚導演柯貞年：「導演是個非常直率、豪爽的人，拍攝中也密切的和我討論，一開始特別從我的生活了解我，再透過這些生活經驗轉換成對劇本的討論，在台灣看到導演跟演員的關係這麼親密，像朋友一樣的關係，對我來說也是很特別的經驗。」

當被問到印象最深刻的一場戲，他則表示與劉冠廷一場在天台上的對手戲最難呈現，而對於劉冠廷先前受訪時開玩笑說金彩排未盡全力，他則趕緊澄清自己沒有偷留一手，「這是我在電影中情緒爆發的一場戲，要表達這麼濃烈的情感相當困難，先前彩排也沒有刻意保留，但當天拍攝時狀態非常好，劉冠廷老師非常專業，我們互相配合，讓我當下能很自然地展現。」《無聲》現正熱映中。

(中時 )